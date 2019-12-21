В Киеве не смогли себе отказать в атрибутах зимы и решили открыть снежный парк прямо под аркой "Дружбы народов".

Для этого, как говорится в сюжете ТСН, грузовиками снег везли из Карпат. Первый самосвал уже прибыл в Киев.

"Снег для Киева собирали на буковельских склонах, на это ушло 3 часа. Снег должен был преодолеть 600 километров, потому что у Киева запланированы грандиозные соревнования, а кататься не на чем. В Украине нигде нет снега. И единственный вариант - искусственный снег из Буковеля, где он настрелян пушками", - говорят на зимнем курорте.

Всего в столице ожидают 5 со снегом грузовиков.

Как сообщалось, синоптики ждут снегопада в Украине в последние часы перед Новым годом.

Также мы писали, что весенняя погода в декабре взбодрила крупных копытных возле Чернобыля, и они охотно попозировали фотографам.