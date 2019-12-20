В результате пожара в жилом доме в Подольском районе столицы погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 декабря в 20:25 в ГСЧС поступила информация, что в Подольском районе по переулку Квитневый, 6 в квартире на девятом этаже 16-этажного жилого дома возник пожар", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 22:01 пожар на окраине Киева ликвидирован на площади 18 кв. метров. На месте обнаружены тела двух погибших.

Удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка - его направили на обследование в больницу. Спасатели также эвакуировали 15 жильцов дома (среди них - три ребенка).

К тушению привлекались 27 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.

Ранее "Страна" сообщала, что от недавнего пожара в колледже Одессы погибли 16 человек.

Также мы рассказывали, что в Словакии не менее 7 человек погибли из-за взрыва газа в жилой многоэтажке.