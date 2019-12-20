Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 декабря журналистам в Санкт-Петербурге, что концептуально договорился с российской стороной по поставкам энергоносителей. Об этом сообщает БЕЛТА.

Тему соглашения батька поднял, комментируя прошедшую встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсуждение белорусско-российской повестки.

"Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах - энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд кубометром меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", - заявил белорусский лидер.

По его словам, конкретные цены будут определены в ближайшие дни.

Отвечая на вопрос, понадобится ли вновь дополнительно встречаться с Путиным до конца текущего или в начале следующего года, Лукашенко дал утвердительный ответ.

"Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить... Президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся", - сказал Лукашенко.

Глава государства также отметил, что в целом стороны довольны ходом переговоров.

Как писала "Страна", на вчерашней пресс-конференции Путин рассказал, чего хочет от Беларуси в обмен на дешевый газ.

Напомним, что в начале декабря Лукашенко попросил у главы Кремля уравнять цены на газ и нефть для обеих стран, иначе "союзного государства не будет".