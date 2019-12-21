Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушал украинских законов, однако его действия имеют признаки конфликта интересов.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Конфликт интересов Луценко увидел в требовании американца уволить Виктора Шокина.

"Украинских законов Джо и Хантер Байдены не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего из них есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, выплачивающей его сыну достаточно большие средства", - объяснил Луценко.

Бывший шеф Генпрокуратуры добавил, что расследовать дело о возможном конфликте интересов Джо Байдена должны правоохранительные органы Соединенных штатов, несмотря на все давление со стороны адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

В сентябре "Страна" публиковала свидетельские показания Шокина против Байдена-старшего. А в октябре мы сообщали, что Рудольф Джулиани передал в Конгресс США заявления Шокина против Байдена.