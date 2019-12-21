Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в пятницу, 20 декабря, все депутатские фракции и группы в парламенте подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

"Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - заявил Разумков.

Ранее бывший глава Генпрокуратуры Юрий Луценко в эфире этого же ток-шоу рассказал о "списке неприкасаемых" граждан Украины, которых экс-посол США Мари Йованович требовала не преследовать в уголовном порядке.