Согласованная сегодня в Минске газовая сделка предполагает, что российский "Газпром" выплатит украинскому "Нафтогазу" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом в комментарии Громадському ТВ сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах в Минске.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и имеем транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража", - сказал Ермак.

По его словам, выплата долга Газпрома произойдет деньгами.

Ермак добавил, что подробнее о договоренностях по газу расскажут на брифинге в Офисе президента 21 декабря.

Ранее "Страна" цитировала заявление заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, который сказал, что 20 декабря в Минске Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет.

Козак также назвал длительность действия нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.