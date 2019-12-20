В канун Нового года, вплоть до 31 декабря, по всей Украине сохранится плюсовая температура. Об этом информирует Метеопрог.

Но в день праздника ударят морозы, и столбик термометра упадет до -2, -4 градусов.

При этом, по словам синоптиков, снег можно будет увидеть уже с 22 по 24-е декабря.

Такая же температура перейдет и в новый год - 1 января ожидается от -2 до -5 градусов.

При этом в январе, согласно обещаниям синоптиков, сильные морозы не ожидаются. Максимальная температура холода не опустится нижу 5 мороза.

Что касается субботы, 21 декабря, то в западных регионах страны ожидаются дожди и туман, в Карпатах ветер, температура ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°.

"В западных областях местами небольшой дождь, днем ​​на Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без осадков. В южной части, центральных и прикарпатских областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°, в восточной части ночью 1-6° мороза, днем ​​3-5° тепла", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киеве и области 21 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 1-3° тепла, днем ​​7-9°, в Киевской области ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°.

Ранее сообщалось, что в Киев из Карпат везут 30 тонн снега.

Также мы писали, что украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза.