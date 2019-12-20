В пятницу, 20 декабря, депутаты от "Слуги народа" в выставочном центре "Парковый" отмечали свой первый новогодний корпоратив. На нем присутствовал и президент Владимир Зеленский.

Журналисты "Страны" засняли, как один из народных депутатов, а именно Сергей Литвиненко, еле удерживая равновесие, проветривался на свежем воздухе возле во время корпоратива.

"Народный депутат от "Слуги народа" депутат Сергей Литвиненко с трудом держась на ногах вышел проветриться на улицу, - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Видео опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

Сергей Литвиненко - нардеп-мажоритарщик из Ровенской области. В прошлом директор спиртзавода. В сентябре был пойман на кнопкодавстве.

"Страна" как-то публиковала его телефонную переписку, где он договаривался о подготовке пятничной вечеринки.

"Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной", - написал нардеп.

Ранее сообщалось, что вечеринка проходит в выставочном центре "Парковый" на третьем этаже. Там также состоится и благотворительный вечер. Затем, по информации "Страны", празднество переместится в клуб CHI by Decadence House, находящийся там же.

Отметим, что это один из самых дорогих и модных ночных клубов Киева, который находится неподалеку от Верховной Рады. В социальных сетях заведения предупредили посетителей, что клуб будет закрыт 20 и 28 декабря для проведения приватных вечеринок.

Также напомним, что Зеленский на корпоративе при всех пожелал замглаве бюджетного комитета Трухину "года человека, а не крысы".