Бывший глава Генпрокуратуры Юрий Луценко в эфире шоу Савика Шустера рассказал о "списке неприкасаемых" граждан Украины, которых экс-посол США Мари Йованович требовала не преследовать в уголовном порядке.

Как следует из слов Луценко, никакого списка на самом деле не было. Более того, этот список генпрокурор написал сам. А потом на глазах посла США якобы и разорвал.

По словам Луценко, встреча с Йованович проходила в его кабинете и при свидетелях - не уточняется, каких.

"История была такая... Она попросила обратить мое внимание на уголовное производство по господину Касько (его обвиняли в незаконной приватизации служебной квартиры, - Ред.). Она считала, что мой предшественник господин Шокин возбудил его неправильно, и его нужно немедленно закрыть, потому что Касько очень известный борец с коррупцией", - передал слова Йованович Луценко.

Тот якобы ответил послу США, что дела закрываются только на основании УПК. "Нет такой причины, что эта личность выдающийся коррупционер", - процитировал самого себя Луценко. И сказал, что напомнил Йованович о деле Сергея Лещенко.

"Она аж подскочила: как, это еще более известный антикоррупционер, нельзя этого делать! Я говорю: есть еще Шабунин с какими-то его неизвестными проблемами. Она говорит: это дискредитирует все антикоррупционное движение", - рассказал экс-генпрокурор.

После этого, как выходит со слов Луценко, и появился "список Йованович".

"И тогда я действительно написал эти фамилии и сказал: диктуйте дальше. Она: что? Я говорю - ну, список неприкасаемых. Раньше такие списки диктовали на Банковой. А теперь вы хотите, чтобы их диктовали на Танковой?", - так передал суть этого диалога Луценко и заявил, что после этих слов на глазах у Йованович разорвал этот лист бумаги.

Ранее в интервью изданию The Hill Юрий Луценко говорил, что Мари Йованович передала ему список неприкасаемых. Как оказалось позже, этого списка не существовало в природе. При этом, если верить экс-прокурору, посол США действительно требовала у него закрыть дела на антикоррупционеров.

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