В одной из квартир во Львове обнаружили 1700 летучих мышей.

Об этом рассказал в своем Facebook сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башту.

Как отмечается, животных нашли спящими на балконе хозяева дома. Они и обратились к экологу за помощью.



"Вне сомнения, рекорд как минимум для Украины", - отметил Башту.

Фото: www.facebook.com/atbashta

Специалист отметил, что для поиска и сбора всех зверей потребовалось четыре часа.

В связи с теплой погодой во Львове летучих мышей отпустили на волю.

Отметим, что это не первый случай, когда летучие мыши ищут место перезимовки в квартирах, не. Так, в ноябре на балконе у киевлянина на зимний ночлег устроились 120 летучих мышей.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльской зоне ученые нашли редких летучих мышей, в том числе и гигантскую вечерницу.