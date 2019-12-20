Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, который входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной по транзиту.

Вице-премьер коротко сказал, что Москва и Киев сняли взаимные претензии по газу, не раскрыв деталей.

"Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", - сказал высокопоставленный чиновник.

Как сообщала "Страна", 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа.

Мы также рассказывали, что 27 ноября Апелляционный суд округа Свеа в Швеции вынес решение в пользу украинского НАК "Нафтогаза" во время рассмотрения жалобы российского ПАО "Газпром".

А позапрошлой зимой российская компания дважды проиграла арбитражный спор и осталась должна Украине примерно три миллиарда долларов. Мы разбирались в роли и значении этих судебных решений.