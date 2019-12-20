На камеры наблюдения попала хитрая воровка телефона, которая в четверг, 19 декабря, совершила кражу у посетительницы магазина Red на проспекте Победы, 98/2 в Киеве.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

Обращает на себя внимание, что в качестве "ширмы" неизвестная использует подручные предметы.

Как сообщала "Страна", в Днепре двое неизвестных напали на кондуктора трамвая и попытались забрать выручку. За него вступились пассажиры, злоумышленники не смогли завладеть деньгами. Преступники ударили кондуктора и брызнули в лицо слезоточивым газом. Нападавшие скрылись, их разыскивает полиция

Напомним, что данные сотен миллионов пользователей Facebook в США слили в сеть. Подозревают хакеров из Вьетнама. Comparitech отмечает, что база данных появилась в интернете 4 декабря. И уже 12 декабря она стала доступна для скачивания на хакерском форуме.