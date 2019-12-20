Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал подписанный 20 декабря в Минске Россией, Украиной и Европейской комиссией протокол по транзиту газа через украинскую территорию сбалансированным документом, который полезен всем сторонам.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Еврочиновник сказал, что документ оставил в выигрыше все стороны.

"Сегодня каждый - победитель. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину", - заявил Шефчович.

На сайте ЕК также названы имена подписантов протокола. Это сам Шефчович, глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель и глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что при подписании документа безопасность поставок газа в европейские домохозяйства была его приоритетом.

"Мы посылаем мощный сигнал как потребителям, так и промышленности, четко демонстрируя, что ЕС гарантирует теплые дома, стабильные рынки и конкурентоспособные цены", – сказал он.

Шефчович высоко оценил поддержку канцлера Ангелы Меркель и министра энергетики ФРГ Петера Альтмайера во время сложных переговоров. И добавил, что Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегической транзитной страны.

"Теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь для долгосрочного контракта о транзите газа между компаниями", – резюмировал вице-президент Еврокомиссии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минске договорились о заключении нового контракта на транзит газа сроком на пять лет.

Другие детали сегодняшних переговоров в Офисе президента Украины пообещали раскрыть детали соглашения 21 декабря.