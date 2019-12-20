Россия и Украина заключат новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, который входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной по транзиту.

Российский чиновник добавил, что подписание контракта ожидается до Нового года. Прочих деталей новых газовых договоренностей вице-премьер не раскрыл.

Между тем глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сегодня заявил, что на подписание контракта с Россией на транзит газа уйдет не менее месяца. Он объяснил такие сроки неким техническим ограничением.

Как писала "Страна", сегодня представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям насчет транзита газа. В Офисе президента Украины подтвердили информацию об этом и пообещали раскрыть детали соглашения 21 декабря.