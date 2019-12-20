Экс-посол США в Украине Мари Йованович препятствовала возвращению денег Януковича из США в Украину. Об этом в эфире "Свободы слова" Савика Шустера заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, люди экс-президента вывели в американский хедж-фонд Franklin Templeton Investments более 7 миллиардов долларов.

Луценко рассказал, что намеревался создать межгосударственную следственную группу по возвращению этих средств. Для этого нужно было официально обратиться через посольство США к представителям Федерального бюро расследований и генеральной прокуратурой заокеанской страны.

По словам бывшего генпрокурора, такое обращение в посольство поступило, однако было заблокировано и не дошло до адресатов.

Луценко в студии у Шустера показал документ, который подавал в посольство и упрекнул Мари Йованович во лжи под присягой (чиновница Госдепа недавно давала показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа и заявила, что Луценко к ней не обращался).

По мнению бывшего шефа ГПУ, причина противодействия Йованович лежит в плоскости конфликта интересов. Инвесторы хедж-фонда "Франклин-Темплтон", где лежали миллиарды Януковича, связаны с Демократической партией США и финансировали избирательную кампанию Барака Обамы, который назначил Йованович в Украину.

"Официальные контакты с коллегами из США мне заблокировали, поэтому я должен был неформально ехать к Джулиани", - рассказал Луценко.

Правда, удалось ли вернуть деньги Януковича после встреч с республиканцем Джулиани, бывший генпрокурор не уточнил.

Как сообщала "Страна", в начале декабря нардеп Александр Дубинский рассказал Руди Джулиани о том же, о чем говорил Луценко - хищениях многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства Януковича и Порошенко и легализации средств через фонд Franklin Templeton.

Также мы приводили показания Йованович в Конгрессе.