Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского союза. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

По словам министра, на встрече обсуждались вопросы в сфере охраны прав.

"Провели итоговую встречу 2019 с послами G7 и ЕС - проинформировал наших друзей и партнеров по актуальным вопросам в правоохранительной сфере", - написал глава ведомства.

Скриншот: Twitter/ AvakovArsen

В конце записи Аваков поблагодарил послов за системное и плодотворное сотрудничество, назвав их коллегами. А также по-английски пожелал счастливого Рождества.

Как писала "Страна", сегодня Аваков потребовал от полиции до 16:00 закрыть игорные заведения по всей Украине.

Мы провели рейд по игорным заведениям, чтобы узнать, закрылись ли они.