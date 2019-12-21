В пятницу, утром 20 декабря, с мыса Канаверал в США был запущен беспилотный космический аппарат Boeing Starliner, который не достиг заданной орбиты. Он должен был стыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает пресс-служба космического агентства США НАСА.

"Несмотря на успешный запуск в 6:36 в пятницу на ракетоносителе Atlas V с космического пускового комплекса мыса Канаверал, Starliner Boeing CST-100 не достиг плановой орбиты. Сейчас космический аппарат находится на стабильной орбите, тогда как диспетчеры полетов решают проблемы", - говорится на сайте НАСА.

В свою очередь в твиттере главы НАСА Джима Брайденстайна заявляется, что для стыковки аппарата с космической станцией не хватило горючего. Принято решение о его возвращении.

"Примерно через 30 минут после запуска стало понятно, что космический аппарат не достиг определенной орбиты и не сможет стыковаться с Международной космической станцией из-за нехватки горючего", - говорится в опубликованном сообщении. В случае успешного испытания уже в следующем году Starliner должен был доставить на МКС космонавтов.

Как отметил Брайденстайн, Starliner ошибся в расчетах времени, считая, что уже вышел на орбиту, хотя на самом деле это было не так. В результате Starliner сжег больше горючего, чем предполагалось, что не дало ему возможности достичь МКС. Сейчас Starliner находится на стабильной орбите и должен приземлиться в пустыне штата Нью-Мексико (США) 28 декабря.

По данным специалистов, опасности для жизни человека, если бы он находился в космическом аппарате, не было. Однако непонятно, перейдут ли после этого инцидента НАСА и Boeing к запуску пилотируемого аппарата в 2020 году, пишет издание.

На борту Starliner находились манекен Роузи и 270 килограммов груза для МКС, в том числе продукты питания для экипажа. Космический аппарат был создан компанией Boeing, которая в рамках проекта от НАСА получила на его разработку более $5 млрд.

Фото: twitter.com/Astro_Ferg

Видео: youtube.com/Dmitry Konanykhin

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