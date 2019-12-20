В Офисе президента Украины подтвердили информацию о том, что представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям насчет транзита газа. Об этом сказано в Facebook ОП.

Как отметили в Офисе Зеленского, урегулированы некоторые взаимные претензии. Остальные подробности у президента пообещали сообщить в субботу, 21 декабря.

Скриншот: Facebook/ president.gov.ua

"Подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента", - сказано в посте в социальной сети.

Напомним, вчера в Берлине Россия и Украина на переговорах с участием Еврокомиссии достигли принципиального соглашения по поводу заключения контракта на транзит газа через украинскую территорию.

А сегодня глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что на подписание контракта с Россией о транзите газа потребуется не менее месяца.