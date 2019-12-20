В Борисполе на улице Киевский Путь полицейские заметили грузовик с которого разгружали елки. Водитель не смог предоставить документов, которые бы удостоверяли факт того, что эти елки срублены законно. Также патрульные обнаружили отсутствие обязательных чипов на деревьях.

По данному факту на место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Бориспольского отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем незаконной рубки, перевозки или продажи древесины - сразу сообщайте на линию “102”", - говорится в опубликованном сообщении.

Деревья очень важны для окружающей среды.

Незаконная порубка и продажа древесины-это нарушение законодательства, которое в придачу негативно влияет на экологическую ситуацию. Слишком активно нарушают законодательство в данной сфере в период новогодних праздников. Однако полицейские пристально контролируют и проверяют перевозку и продажу древесины.

Фото: facebook.com/boryspilpatrolpolice

Как сообщала "Страна", в центре Киева у стен Софии открылась рождественская ярмарка. Расписание празднеств.

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Киеве будет работать до примерно 3 утра.

Напомним, что почти 80% участников соцопроса намерены поставить новогоднюю елку дома: 40% живую и 38% - искусственную.