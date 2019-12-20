Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Об этом со ссылкой на источник в "Газпроме" сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Документ был подписан в Минске, где сегодня прошел следующий после вчерашнего берлинского раунд транзитных переговоров.

Россия и Украина заключат новый контракт на транзит газа сроком на пять лет, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак, входивший в состав российской делегации.

Подписание контракта ожидается до Нового года, добавил он. Прочих деталей новых газовых договоренностей в компании не раскрыли.

Как писала "Страна", в Берлине Россия и Украина на переговорах с участием Еврокомиссии достигли принципиального соглашения по поводу заключения контракта на транзит газа через украинскую территорию. Стороны договорились о сроках будущего договора, а также об объемах газа, который будет поставляться в Европу транзитом через украинскую территорию.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель вчера сказал, что берлинская встреча приблизила подписание транзитного контракта.