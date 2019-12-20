В Кропивницком СИЗО во время проверки обнаружен тайник с запрещенными предметами. Была найдена водка, наркотики, десятки мобильных телефонов и ключи от камер. Об этом говорится на фб-странице администрации Государственной уголовно-исполнительной службы в пятницу, 20 декабря.

"В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе работниками ГУИС разоблачен тайник, в которой заключенные хранили большое количество запрещенных предметов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в тайнике было более 100 литров водки, дрожжи и закваска для самогоноварения, наркотические средства и устройства для их употребления, 44 мобильных телефона и 30 зарядных устройств для них, ключи от камерных дверей.

Кроме того, выявлены 2 игровые приставки, 83 колоды игральных карт, фишки для покера, почти 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки, устройства для нанесения татуировок, устройства для осуществления перебрасывания запрещенных предметов, колюще-режущий и рабочий инструмент.

Изъятые запрещенные предметы задокументированы, будет проведено служебное расследование. Обыски в учреждении продолжаются.

Фото: facebook.com/adkvsu

Как сообщала "Страна",

Напомним, что из-за нехватки денег в Минюсте хотят массово закрыть тюрьмы и сделать частные СИЗО. По расчетам чиновника, после такого шага удастся поднять зарплату сотрудникам тех учреждений, которые не закроют.