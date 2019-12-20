Всего за месяц работы в "Укроборонпроме" Мустафа Найем заработал больше 300 тысяч гривен
Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, назначенный на эту должность 21 ноября, за месяц заработал более 300 000 гривен зарплаты. Об этом свидетельствуют данные открытой декларации экс-нардепа на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Точная сумма заработанного Найемом трудом на должности зама главы концерна - 310521 гривня.
Скриншот: public.nazk.gov.ua
Как писала "Страна", сразу после назначения в "Укрборонпром" Найем рассказал, чем там будет заниматься. По словам чиновника, его основная задача - помощь компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками.
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