Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, назначенный на эту должность 21 ноября, за месяц заработал более 300 000 гривен зарплаты. Об этом свидетельствуют данные открытой декларации экс-нардепа на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Точная сумма заработанного Найемом трудом на должности зама главы концерна - 310521 гривня.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Как писала "Страна", сразу после назначения в "Укрборонпром" Найем рассказал, чем там будет заниматься. По словам чиновника, его основная задача - помощь компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками.

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