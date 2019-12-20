Сегодня на новогоднем корпоративе "слуг народа" в КВЦ Парковый президент Владимир Зеленский сделал завуалированное предупреждение замглаве бюджетного комитета Рады Александру Трухину.

Президент пожелал нардепу от "Слуги народа", чтобы следующий год был "годом человека, а не крысы".

"Страна" узнала, чем Трухин рассердил Зеленского.

Как оказалось, распределяя субвенции на регионы, народный депутат заложил почти 270 миллионов гривен на свой избирательный округ (№40) в Каменском Днепропетровской области в рамках статьи "социально-экономическое развитие отдельных территорий" (под этой статьей скрывается выделение денег из бюджета на мажоритарные округа отдельных кандидатов).

Проект распоряжения Кабмина, подтверждающий эту информацию, оказался в распоряжении нашего издания:

Отметим, что ранее в "Слуге народа" уже был крупный скандал в связи с выделением деньги на социально-экономическое развитие.