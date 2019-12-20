В антикоррупционном суде (ВАКС) в три раза уменьшили сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам ВОТ Юрию Грымчаку.

При этом он по-прежнему остается под стражей. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

"19 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда оставил меру пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий в виде содержания под стражей без изменений. Впрочем, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1041. То есть с 5 млн 999 тыс. 283 гривень до 1 млн 999 тыс. 761 гривни", - говорится в сообщении.

Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе. Также сообщается, что 11 декабря следственный судья ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест "помощнику" экс-заместителя министра, которого следствие считает соучастником уголовного производства.

Юрия Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.

Апелляционный суд Черниговской области оставил Грымчака под стражей.

14 ноября суд продлил на два месяца арест Грымчака.

4 сентября Кабмин издал распоряжение об увольнении Грымчака с должности заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Экс-заместителю министра и его помощнику сообщено о подозрении относительно получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным выполнять функции государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Как сообщала "Страна", сегодня с Гладковского-Свинарчука разрешили снять электронный браслет.

А несколькими днями ранее под домашний арест был выпущен экс-нардеп Сергей Пашинский. Мы разбирались почему это произошло.

О деле Юрия Грымчака рассказала Олеся Медведева в "Ясно.Понятно блоге":