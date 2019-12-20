Служба безопасности Украины направила письмо руководству ПриватБанка, в котором выразила недовольство тем, что учреждение подало иск на Игоря Коломойского в израильский суд без согласования с нею и Генпрокуратурой.

Письмо опубликовала в своем Facebook автор и ведущая "Схем" Наталия Седлецкая.

Послание СБУ подписано заместителем главы ведомства Владимиром Горбенко. В нем спецслужба возмущается тем, что государственный банк не согласовал иск с СБУ и потребовала в будущем воздержаться от таких "несогласованных действий".

Скриншот и фото: Facebook/ natalie.sedletska

По словам Седлецкой, юристы квалифицируют подобные требования со стороны СБУ как незаконное давление и грубое вмешательство в деятельность предприятия.

Ранее "Страна" писала, что 19 декабря Шестой апелляционный суд Киева принял решение перенести заседание в деле о национализации ПриватБанка на 31 января 2020 года.

Мы также приводили комментарий НБУ по поводу того, что будет, если украинский суд примет решение в пользу Коломойского по ПриватБанку.