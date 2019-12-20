В компании Apple начали секретный проект по созданию собственной спутниковой технологии, чтобы непосредственно получать данные с iPhone и других своих устройств без использования посторонних сетей.

Об этом передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Компания Apple создала секретную команду, которая работает со спутниками и связанными с ними беспроводными технологиями, стремясь найти новые способы передачи данных, в частности непосредственного соединения с Интернетом, для своих устройств", - сообщили собственные источники.

Есть информация, что команду возглавляют бывшие руководители спутникового и космического направления Google Майкл Трела и Джон Фенвик.

По информации Bloomberg, речь может идти не о создании собственных спутников, а о разработке передатчиков или наземного оборудования, что будет взаимодействовать с аппаратурой на орбите. Технологию могут использовать для передачи данных непосредственно устройствам Apple или для объединения в единую сеть независимо от сотового оператора.

Кроме того, технология может улучшить точность геолокации для карт. Пока что этот тайный проект находится на раннем этапе, поэтому деталей о нем не так много.

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