Apple тайно разрабатывает свою технологию спутниковой связи - Bloomberg
В компании Apple начали секретный проект по созданию собственной спутниковой технологии, чтобы непосредственно получать данные с iPhone и других своих устройств без использования посторонних сетей.
Об этом передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"Компания Apple создала секретную команду, которая работает со спутниками и связанными с ними беспроводными технологиями, стремясь найти новые способы передачи данных, в частности непосредственного соединения с Интернетом, для своих устройств", - сообщили собственные источники.
Есть информация, что команду возглавляют бывшие руководители спутникового и космического направления Google Майкл Трела и Джон Фенвик.
По информации Bloomberg, речь может идти не о создании собственных спутников, а о разработке передатчиков или наземного оборудования, что будет взаимодействовать с аппаратурой на орбите. Технологию могут использовать для передачи данных непосредственно устройствам Apple или для объединения в единую сеть независимо от сотового оператора.
Кроме того, технология может улучшить точность геолокации для карт. Пока что этот тайный проект находится на раннем этапе, поэтому деталей о нем не так много.
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