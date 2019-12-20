Зеленский на корпоративе при всех пожелал замглаве бюджетного комитета Трухину "года человека, а не крысы"
Зеленский пожелал нардепу от "Слуги народа" Александру Трухину, замглаве бюджетного комитета Верховной Рады, чтобы следующий год был "годом человека, а не крысы".
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с корпоратива президентской фракции.
Телеграм-канал "Темный рыцарь" пояснил слова президента Украины: "ПреЗЕдент поднял замглавы бюджетного комитета Трухина - того самого, который отвёл себе 260 млн на округ - прям на корпоративе, и в@бал со сцены, при всех. Провел параллели с крысой и свиньёй. Прямо ничего не сказал, но все все поняли".
Александр Трухин, замглавы бюджетного комитета Верховной Рады
Напомним, сегодня, 20 декабря, фракция "Слуга народа" собралась на свой первый масштабный корпоратив в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Вечеринка проходит в выставочном центре "Парковый" на третьем этаже. Там же пройдет благотворительный вечер. Вход на мероприятие - 2500 гривен.
А потом, по информации "Страны", празднество переместится в клуб CHI by Decadence House, находящийся там же.