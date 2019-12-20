Сегодня сторонники подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко не хотели покидать Киевский апелляционный суд, из-за чего их пришлось выводить силой спецназу. В результате помещение суда сильно пострадало. Корреспондент "Страны" сфотографировал повреждения интерьера.

В суде должна была рассматриваться апелляция на решение Печерского районного суда Киева о содержании Кузьменко под стражей сроком на два месяца. Однако представители обвинения не пришли в суд из-за ненадлежащего информирования прокуроров о заседании и несвоевременного поступления материалов из Печерского райсуда. Заседание перенесли на 24 декабря.

Сторонники же Кузьменко заявили, что не дадут увезти ее в СИЗО, пока не состоится суд.

Погром в здании суда. Фото: Страна

После того как их вывели силой, в зале и коридорах учреждения остались пробитые стены, поломанные скамьи и вырванные дверные ручки.

Ранее "Страна" приводила видеозаписи штурма.

Мы также писали, что во время штурма спецназом суда побили сторонника Кузьменко. У него может быть сломана шея.