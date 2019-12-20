Впервые за долгое время безналичный доллар подорожал. Совсем капельку - на 1,5 копейки, но факт: 20 декабря безналичные торги завершились в рамках 23,30-23,32 грн/$. Средняя цена наличной валюты на продаже не изменилась - 23,35-23,45 грн/$ (минимальная опустилась на 5 копеек - до 23,22 грн/$). А покупка уменьшилась на 5 копеек - до 23,10-23,15 грн/$.

На межбанке целый день наблюдалась аномальная для пятницы активность. Это подтверждается объемом торгов, который последний раз в такой сумме формировался в среду, когда на торгах хозяйничали иностранцы, продавая валюту под ОВГЗ.

"Сегодня нерезиденты было незаметны. Рынок принадлежал украинскому бизнесу, который торговал очень активно. Аграрный в том числе, всем нужна гривна для завершения расчетов в конце года. Объем межбанка был порядка $400 млн", - рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Предприятия рассчитываются по всем направлениям:

друг с другом;

со своими работниками - зарплаты, премии/бонусы;

с госбюджетом.

"Одна часть налоговых платежей уже уплачена, но нужно будет внести и другую - до 28 декабря. Потому валютную выручку активно конвертируют", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Рассказывали, что особенно активно доллар распродавали госпредприятия, на которые серьезно насел Минфин из-за невыполнения бюджета и остановки платежей по ряду направлений.

Главным покупателем безналичной валюты по традиции стал Нацбанк, который, по подсчетам казначеев, выкупил сегодня $260 млн из $400 млн, которые были на торгах. При этом чиновники целый день двигали курсы выкупа доллара в разные стороны:

23,32 грн/$;

23,33 грн/$;

23,32 грн/$;

23,31 грн/$.

"Рынок торговался в привычном для завершения года режиме. В целом в положительном настроении. Позитива добавила новость о том, что РФ согласилась выплатить Украине $3 млрд по газовому долгу. Все понимают, что, скорее всего, мы заберем их не деньгами, а газом. А потому успокаивает прогноз о том, что нашему "Нафтогазу" не придется покупать доллар на межбанке, чтобы закупать на внешних рынках дополнительное голубое топливо", - отметил Невмержицкий.

Валютные дилеры целый день пытались угадать планы Минфина по размещению новых выпусков гособлигаций, которые чиновники анонсировали ранее в общих чертах. Чтобы понять, будут ли в размещениях участвовать иностранцы и заведут ли под это доллар. Официальной информации из Кабмина так и не пришло. Под вечер появились неофициальные сведения с закрытого совещания первичных дилеров в Минфине.

Там сообщили, что анонсированное дополнительное размещение ОВГЗ пройдет в основном в долларе. На эквивалент заявленных КМУ 10 млрд грн выпустят долларовые бумаги - где-то на $350-400 млн, и лишь на небольшой остаток предложат краткосрочных гривневых бумаг. По гривне должно быть внеплановое и плановое размещение. Оба в небольшом объеме (точные цифры неизвестны).

Иностранцев на этих размещениях не ждут, скорее всего, в них поучаствуют только украинские банки (главным образом, государственные) и инвестфонды. Потому они не должны сказать на межбанке и на курсе гривны.

"Еще на совещании дали общие вводные по заимствованиям на 2020 год. Правительство собирается выплатить по госдолгу 280 млрд грн и привлечь новых долгов на 340 млрд грн. То есть полностью перекрыть выплаты и сверху занять", - рассказал источник "Страны".

В субботу, 21 декабря, в Украине рабочий день. Причем это одна из немногих рабочих суббот для валютного межбанка: когда отрабатывались другие выходные, Нацбанк часто делал этот день рабочим для банковской системы в целом, однако не для безналичного валютного рынка. Завтра межбанк будет работать.

"Скорее всего, 21 декабря безналичная торговля будет начинаться в рамках 23,29-23,34 грн/$, и вполне может остаться в этом коридоре. Не жду сколько-нибудь большой активности на рынке. Будет специфический день", - спрогнозировал Юрий Гриненко. Его коллеги допускают более широкий курсовой коридор.

"По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 23,25-23,35 грн/$", - считает директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.