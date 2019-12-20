Народные депутаты фракции "Слуги народа" подтягиваются на новогоднюю вечеринку, которая начнется сегодня в 20:00 в ночном клубе CHI, что на Парковой дороге, 16 (это бывший вертолетная площадка Януковича). О начале "съезда" передает корреспондент "Страны".

Клуб уже закрыт на спецобслуживание. Внутрь него пропускают только по удостоверениям депутата. Прибывших проверяют по спискам.

К заведению приехали сценарист и продюсер, один из основателей и совладелец "Квартала 95", а также помощник президента Сергей Шефир, а также заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Прибытие самого Зе ожидается к началу вечеринки - в 20:00.

Из артистов, которые выступят на корпоративе, уже подтянулась автор хита "Охрана, отмена!" Jerry Heil.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Корреспондент "Страны" передает, что вокруг здания очень много сбушников и нацгвардейцев. Они стоят или прочесывают территорию через каждых несколько метров. Многие одеты в гражданское - так называемые тихари.

Днем "Страна" писала, что здание ночного клуба в CHI на Парковой дороге обнесли ограждением, и к нему приехали полицейские машины.

Мы также рассказывали, за чей счет "слуги народа" устраивают новогодний банкет.