Зеленский поручил новому послу в США увеличить американские инвестиции в Украину
Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.
Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений, сообщает официальный телеграм-канал Офиса президента.
"Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.
Владимир Ельченко был назначен послом в США вчера, 19 декабря. До этого Ельченко был постоянным представителем Украины в ООН, совмещая эту должность с работой послом Украины на Ямайке. Кроме того, Ельченко ранее несколько лет был послом в России и был отозван в 2014 году, когда обострились отношения между Россией и Украиной. Также Ельченко был дипломатом в Австрии.
Ранее мы писали, что США согласились на назначение Ельченко новым послом Украины.
Также мы сообщали, что Сергей Кислица стал постоянным представителем Украины при ООН.