Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.

Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений, сообщает официальный телеграм-канал Офиса президента.

"Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.

Владимир Ельченко был назначен послом в США вчера, 19 декабря. До этого Ельченко был постоянным представителем Украины в ООН, совмещая эту должность с работой послом Украины на Ямайке. Кроме того, Ельченко ранее несколько лет был послом в России и был отозван в 2014 году, когда обострились отношения между Россией и Украиной. Также Ельченко был дипломатом в Австрии.

Ранее мы писали, что США согласились на назначение Ельченко новым послом Украины.

Также мы сообщали, что Сергей Кислица стал постоянным представителем Украины при ООН.