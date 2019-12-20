Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандской формате в Париже 9 декабря, с главой Республики Польша Анджеем Дудой во время телефонного разговора. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В свою очередь президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины.

Особое внимание в беседе лидеры уделили вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Владимир Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Также отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год.

Собеседники затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.

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