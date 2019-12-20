Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 20 декабря сообщили о подозрении третьему бывшему народному депутату по факту незаконного получения компенсации за съем жилья в Киеве. Об этом сообщается в Facebook прокуратуры.

В САП указали, что депутат Рады VIII созыва подозревается в незаконном получении 367 тысяч гривен компенсации. Кроме того, ему инкриминируют совершение еще одного преступления: внесения недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы.

Скриншот: Facebook/ sap.gov.ua

Украинские СМИ передают, что речь идет о народном депутате от "Народного форонта" Максиме Полякове. Как установило следствие, с конца 2016 года он жил в собственной квартире в Киеве, но получал компенсацию за якобы оплату номера в гостинице "Киев". С февраля 2018 года по август 2019-го он получил 367 тысячи грн выплат.

Максим Поляков. Фото: zn.ua

Также парламентарий в декларации за 2016 год сознательно не указал приобретение квартиры стоимостью 10,91 млн грн и дорогостоящих предметов быта. В декларации за 2017 год Поляков не указал 5,24 млн грн доходов и 5,19 млн грн расходов в связи с приобретением квартиры.

Экс-депутату инкриминируют ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Два дня назад "Страна" писала, что НАБУ обвинило бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Руслана Сольвара в незаконном получении 361 тысячи гривен в качестве компенсации за аренду жилья в Киеве.

А вчера Бюро анонсировало новые подозрения бывшим и действующим нардепам из-за аренды жилья.