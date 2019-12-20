В Киеве правоохранители выявили торговлю элитными итальянскими шубами в обход уплаты необходимых таможенных пошлин и налогов. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"При процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины налоговой полицией пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

При обысках в рамках открытого уголовного производства правоохранители изъяли элитные шубы на более, чем 50 миллионов гривен и другое имущество. Они обратились в суд с ходатайством об аресте изъятого.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Печерске из бутика незаметно вынесли шубу за треть миллиона гривен.

Также мы сообщали, что пограничники не дали проводнику московского поезда ввезти в Украину 15 песцовых и лисьих шуб.