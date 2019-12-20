Во время штурма спецназом суда в Киеве побили сторонника Кузьменко. У него может быть сломана шея
Под Киевским апелляционным судом побили активиста. Там сегодня рассматривали апелляционную жалобу Владислава Добоша, адвоката подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Напомним, активисты, которые пришли под Апелляционный суд поддержать Юлию Кузьменко, рассказали "Стране", что они будут блокировать зал суда, чтобы Кузьменко не оставили в СИЗО и чтобы сегодня рассмотрели апелляцию. В 17:00 к зданию суда приехала Национальная гвардия численностью около 100 человек. Они взяли штурмом зал суда, из которого вывели Кузьменко.
Вследствие этого пострадал один активист. Его соратники сообщили "Стране", что вероятно, у него сломана шея. Его вынесли из суда на носилках.
Сейчас Нацгвардия уже покинула здание суда, как и сами активисты.
Ранее "Страна" рассказывала, что Юлия Кузьменко написала письмо маме Павла Шеремета.
Также мы писали, что подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием.