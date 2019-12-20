Под Киевским апелляционным судом побили активиста. Там сегодня рассматривали апелляционную жалобу Владислава Добоша, адвоката подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Напомним, активисты, которые пришли под Апелляционный суд поддержать Юлию Кузьменко, рассказали "Стране", что они будут блокировать зал суда, чтобы Кузьменко не оставили в СИЗО и чтобы сегодня рассмотрели апелляцию. В 17:00 к зданию суда приехала Национальная гвардия численностью около 100 человек. Они взяли штурмом зал суда, из которого вывели Кузьменко.

Вследствие этого пострадал один активист. Его соратники сообщили "Стране", что вероятно, у него сломана шея. Его вынесли из суда на носилках.

Сейчас Нацгвардия уже покинула здание суда, как и сами активисты.

Ранее "Страна" рассказывала, что Юлия Кузьменко написала письмо маме Павла Шеремета.

Также мы писали, что подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием.