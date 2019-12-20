В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) разрешили снять электронный браслет с Олега Гладковского, проходящего по ряду уголовных дел и вышедшего из СИЗО под залог.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передают Украинские новости.

По словам спикера Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольги Постолюк, суд частично удовлетворил ходатайство САП о продлении Гладковскому других обязательств по мерам пресечения.

Бывшего первого замсекретаря СНБО задержали в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ в четверг, 17 октября.

Его подозревают в двух преступлениях: недекларировании доходов от сдачи квартиры в аренду и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - корпорации "Богдан".

НАБУ видит в этом конфликт интересов. Детальнее о том, что вменяют соратнику экс-президента Порошенко можно прочесть в спецматериале "Страны".

Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО 4 марта 2019 в связи с громким коррупционным скандалом в военном секторе.

Напомним, что активы подконтрольного Порошенко "Международного инвестиционного банка" (МИБ) резко сократились вдвое.