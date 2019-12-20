В Киевском апелляционном суде 20 декабря так и не состоялось рассмотрение жалобы защиты подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко на решение Печерского районного суда Киева о ее содержании под стражей сроком на два месяца. На заседание не пришли прокуроры.

Сторонники Кузьменко отказывались покидать зал суда, поэтому спецназ начал штурм.

Видео того, как силовики выталкивают националистов из зала, опубликовал Twitter канала "Громадський".

Штурм зали Апеляційного суду pic.twitter.com/Bp13lJcmgg — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм.



Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко не покидали зали суду, сподіваючись, що засідання відбудеться pic.twitter.com/K7wUF6oAIQ — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

Видео: Twitter/ HromadskeUA

На одной из записей женщина за кадром с матами поносит спецназ за то, что он посмел тронуть "наших защитников", которые "были на войне". Спецназу пыталась помешать экс-нардеп Оксана Корчинская.

Видео: YouTube/ Censor

Как передают СМИ, сторона обвинения так и не явилась на суд, а рассмотрение апелляции Кузьменко перенесено на 24 декабря.

"Страна" приводила объяснение ситуации Генпрокуратурой: причиной неявки представителей обвинения в апелляционный суд стало ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского райсуда.

Также мы сообщали, что Кузьменко после потасовок из зала суда вывел спецназ.