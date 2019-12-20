Сотрудник одного из российских правоохранительных органов, получивший ранения в результате перестрелки в ходе теракта на Лубянке, умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, вчера в ФСБ подтвердили смерть своего сотрудника в ходе перестрелки.

Ранее реконструкцию произошедшего сделала "Страна".

В ходе расследования установлена личность нападавшего, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Установлено, что вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался.

Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Действия нападавшего пресечены в результате спецоперации. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщала "Страна", по данным журналистов, дома у стрелка с Лубянки нашли четыре винтовки и пистолет. Также тренер Манюрова рассказал, как тот учился бить в цель в неудобной парке с капюшоном.

Напомним, что опубликовано видео ликвидации стрелка в здании.