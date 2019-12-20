Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 23,3275 грн/$1 с 23,2925 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 23,320-23,335 грн/$1, тогда как Нацбанк на 21 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,325284 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 декабря укрепился до 23,3291 грн/$1 с 23,3812 грн/$1.



Также Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 21 декабря до 23,325284 грн/$1 по сравнению с 23,374052 грн/$1 на 20 декабря 2019г.

Ранее "Страна" писала о том, что заробитчане ежемесячно переводят в Украину более 1,1 миллиарда долларов.

Также мы сообщали, что на курсе доллара сказались проблемы с госбюджетом Украины.