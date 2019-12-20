Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вывели из зала Апелляционного суда. Это удалось сделать после того, как суд штурмовал спецназ из-за того, что сторонники Кузьменко не хотели отпускать ее в СИЗО, пока не состоится суд.

Не обошлось без пострадавших. Одного из сторонников Кузьменко после стычки с силовиками в зале суда вынесли на носилках.

Как сообщает корреспондент "Страны" в данный момент активисты уже покинули здание и суд закрывается.

Фото: Страна.ua

Как сообщалось, сегодня в Апелляционном суде Киева должны были рассматривать апелляционную жалобу на меру пресечения от подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Но заседание так и не состоялось, так как в суд не явились прокуроры. В свою очередь адвокаты подзащитной заявили, что не покинут зал суда до тех пор, пока дело не будет рассмотрено.

Активисты, которые пришли поддержать Кузьменко также заявили, что пока суд не состоится они не отпустят ее из зала суда в СИЗО и намерены находится там до понедельника

Как позже пояснили в Генпрокуратуре, причиной неявки стороны обвинения в апелляционный суд для рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых стало ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского райсуда.