Не менее месяца потребуется на подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Такое заявление сделал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, в эфире Радио НВ, сообщает РБК-Украина.

По словам Коболева, существует техническое ограничение, согласно которому подписание контракта возможно не раньше, чем через месяц.

"Если будет принято решение менять стандартный типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это просто техническое ограничение, такое есть", - сказал Коболев.

Ранее "Страна" писала о том, что начавшиеся вчера в Берлине переговоры Украины и России по газу продолжились сегодня в Минске.

Также мы сообщали, что в России заявили о скором подписании транзитного контракта по газу с Украиной.