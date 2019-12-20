Из здания Апелляционного суда в Киеве силовики пытаются вывести подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева рассматривал апелляционную жалобу на меру пресечения от подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Однако заседание так и не началось из-за того, что в суд не явились прокуроры. В свою очередь адвокаты подзащитной заявили, что не покинут зал суда до тех пор, пока дело не будет рассмотрено.

Позже активисты также заявили, что пока суд не состоится они не отпустят Кузьменко из зала суда в СИЗО и намерены находится там до понедельника.

Позже в Генпрокуратуре объяснили, что причиной неявки стороны обвинения в апелляционный суд для рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых стало ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского райсуда.