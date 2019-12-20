Апелляционный суд, где сегодня должны были рассмотреть жалобу адвоката на арест подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, закрыт на вход. У двери дежурит полиция. Людей из здания суда выпускают, но войти никому не позволяют. Об этом сообщил корреспондент "Страны".

Тем временем из здания суда силовики пытаются вывезти подозреваемую Юлию Кузьменко.

Фото: Страна

Напомним, суд не состоялся из-за того, что на него не явились прокуроры. При этом сторонники подозреваемой Юлии Кузьменко заявили, что не покинут зал суда и не позволят вывезти подследственную в СИЗО пока суд не состоится.

В свою очередь Генпрокуратура объяснила, что в группе прокуроров, расследующих убийство Шеремета произошло обновление из-за того, что один из них не прошел аттестацию. Также в ГПУ заявили, что сторона обвинения не прибыла в суд, поскольку не была должным образом извещена о заседании.