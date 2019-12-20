В пятницу, 20 декабря, закрылось последнее в этом году заседание Верховной Рады Украины, на котором так и не были приняты законопроекты о рынке земли во втором чтении и об изменении в Конституцию по децентрализации в первом. Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Как отмечается, причина того, что депутаты не стали голосовать за рынок земли очевидна - кроме МВФ в этом никто не заинтересован. При этом политических минусов больше. Кроме того, МВФ не очень нравится нынешний вариант закона с запретом на продажу земли иностранцам до референдума. А потому пока нет ясности - устроит ли его этот закон и даст ли он возможность получить кредит.

"К тому же, помимо земли, есть еще более важное условие - принятие закона о запрете на возврат Приватбанка. А с этим законом ещё и конь не валялся. А без него кредита точно не будет. И до прояснения всех этих вопросов тему земли решили отложить", - говорится в сообщении.

Не менее интересно и то, что парламент не направил в Конституционный суд проект изменений в Конституции касательно децентрализации.

Как отмечает канал, теперь КСУ точно не сможет рассмотреть проект до конца этой сессии, поэтому первое чтение он пройдет только на следующей сессии, если суд его не заблокирует, а второе лишь осенью.

"То бишь, прямо перед местными выборами, которые запланированы в конце октября. А это создаёт очень плотный график по внесению всех необходимых изменений в законы (о местном самоуправлении и об административно-территориальном делении), чтоб новая редакция Конституции в реальности заработала сразу после выборов", - отмечается в посте.

Отмечается, что единственное логичное объяснение этому в том, что проект закона не устраивал партнеров по "нормандскому формату" из-за отсутствия пунктов об особом статусе, вызвал негативные комментарии в Европе из-за сужения прав местного самоуправления и был раскритикован мэрами в Украине.

Ранее сообщалось, что Комитет Рады по вопросам госвласти рекомендовал принять законопроект Зеленского о децентрализации.