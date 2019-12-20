В деле по убийству Павла Шеремета обновлена группа прокуроров. Об этом сообщается на спранице Генеральной прокуратуры Украины в соцсети.

Уточняется, что процессуальный надзор в производстве будут обеспечивать 6 сотрудников Генпрокуратуры.

"В отношении одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим делом, 19 декабря 2019 года пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохожденим аттестации по результатам собеседования по причине несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Генпрокуратуре, причиной неявки стороны обвинения в апелляционный суд для рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых стало ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского райсуда.

Фото: facebook.com

Напомним, аттестацию не прошел глава Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который подписал подозрение по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также мы сообщали, что сторонники подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко заявили, что не дадут увезти ее в СИЗО, пока не состоится суд.