Журналисты "Страны" проверили украинские игорные заведения - закрылись ли они после решения Кабмина.

Правительство вчера запретило работу лотерей, которыми прикрывались запрещенные в Украине азартные игры. А сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все такие заведения должны быть закрыты не позднее чем до 16:00.

"Страна" провела свой рейд по Киеву и другим городам и проверила, как исполняется это распоряжение.

Киев

Все игровые точки, которые мы проверили, закрылись.

В частности, не работают две точки на Горького, 95 и Красноармейской, 97.

Последняя - совсем новая. Ей было не больше нескольких месяцев. Вывески, обычно яркие, не горят. Расстроенных посетителей поблизости тоже не наблюдается. На стук никто изнутри не реагирует. На двери точки на Красноармейской наклеили бумагу о фиксации нарушения.

На улице Василия Липковского, номер 39-40, недалеко от Апелляционного суда, находятся сразу три зала игровых автоматов. Называются все по-разному: "Национальная Лотерея", "Спорт Лото VIP–клуб" и "Favorit Sport ". Все они закрыты.

Вывески не подсвечиваются, как обычно у игровых залов. В Favorit Sport над дверью горит красная лампочка, которая свидетельствует, что объект находится под сигнализацией и она активирована.

Журналист постучал в двери каждого из залов, но никто их не открыл. Возле самих залов нет людей, не стоит охрана на входе. Фасад зала с названием "Favorit Sport" украшает банер с игроками киевского" Динамо". За все время наблюдения за помещениями (около 40 минут) никто не пытался туда зайти.

На углу фасада зала, который называется "Спорт Лото VIP-клуб", развевается флаг Украины.

Неподалеку обнаружился еще один "Космолот" - но и он оказался закрыт. Дверь в лотерею Favorit на улице Льва Толстого также оказалась закрыта. Вывеска не подсвечивается, софиты погасли, внутри - никого. Никаких объявлений нет.

Заперто и в заведении под названием "Champions Club" на углу улиц Жилянской и Симона Петлюры.

Возле вокзала к одной из точек подъехал большой грузовик прямо ко входу, какие-то люди выгружают оборудование.

Еще один "Фаворит" закрыт у жд-вокзала на улице Жилянской.

Фото: "Страна"

Напротив центрального ЖД вокзала демонтируют вывеску "Лото Золото".

Фото: "Страна"

При этом приложение "Пари Матч" продолжает принимать ставки в сети.

Одесса

Исполняется распоряжение и в других городах.

В Одессе с утра закрылись все игровые залы. Жалюзи на дверях закрыты наглухо. Но очевидно, что кто-то внутри заведений все же есть.

Из некоторых залов из задних выходов выносят плотно упакованные ящики - персонал игровых залов вывозит оборудование и компьютеры. Никто им не мешает вывозить имущество – дело в том, что обо всех без исключения залах отлично знала и прокуратура, и полиция. Более того, все залы регулярно платили дань силовикам. Видимо поэтому эвакуация залов проходит без эксцессов.

Интересно, что закрылись не только "легальные" заведения вроде Космолота и Лото-Забава, но и подпольные, работавшие на московских и польских серверах и платившие лишь дань активистам и силовикам.

Впрочем, нелегалы также использовали вывески официальных государственных брендов игровых операторов – "УНЛ" и "М.С.Л.".

По словам источника "Страны" в одесской полиции, все владельцы игровых заведений заранее были извещены о необходимости закрытия и эвакуации оборудования.

"Вывозят не все, лишь мониторы и компьютеры. Все знают, что это временная мера, на месяц – другой. Потом примут закон о легализации игорки и все вернутся на свои места" - пояснил "Стране" источник в руководстве Одесской полиции.

Как функционирует рынок азартных игр

На протяжении пяти последних лет игровые залы стали настоящим лакомым куском для силовиков. Правоохранители избрали тактику "местных наездов" - к "неподконтрольному" залу приходили карманные "активисты", врывались и демонстративно закрывали заведение. В итоге владельцы залов договаривались и платили до 50 процентов прибыли. Далее деньги распределялись следующим образом – большую часть "активисты" отдавали "кураторам" - полиции, СБУ и прокуратуре. Меньшую оставляли на свои нужды.

Никто из "активистов" бесплатно на "кошмар" игровых залов не выходил. По информации источников "Страны" в радикальных организациях, лишь разовая оплата одного "бойца" на отдельной акции против "игорки" составляла от 500 до 1000 гривен. На "кошмар" выезжало от двух десятков до полусотни активистов.

В итоге, на сегодняшний день более 99% игровых залов оказалось под крышей силовиков. Что не могло не отразиться на прибылях самих владельцев игорного бизнеса – крупнейших операторов Украины. Поэтому экстренное решение о закрытии всех игровых залов по всей Украине прежде всего ударило по прибылям силовых "крыш" - прокуроров, полицейских и СБУшников. А также лишило значительной части доходов радикальные организации.

Поэтому, следует ожидать, что скоро по всей стране появятся сотни нелегальных игровых залов, замаскированных более тщательно. Прокуроры, полицейские и СБУшники, которые уже привыкли к стабильным доходам от этого бизнеса, будут иногда демонстративно закрывать один – два заведения с игровыми автоматами. Но все также будут крышевать нелегалов, а ставки откатов силовикам повысятся в разы.