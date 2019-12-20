Партия "Европейская солидарность" сообщила о блокировке работы их Открытого офиса в Киеве в пятницу утром неизвестными в балаклавах, которые впоследствии оказались сотрудниками Госбюро расследований.

Об этом говорится на сайте "ЕС".

"Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований", - говорится в заявлении.

"Европейская солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны", - заявляют в партии.

В свою очередь, в ГБР подтвердили, что проводят следственные действия.

ГБР предоставило "Стране" видео, как изымаются телевизоры.

"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.

Напомним, ранее "Страна" писала про ситуационную комнату в АП времен Порошенко. Скандал с ней разгорелся в мае-2019, когда экс-секретарь СНБО Александр Данилюк выложил видео из нее, откуда после ухода команды экс-гаранта исчезли мониторы и сервера с секретной информацией.

Также мы сегодня писали про обыске в клубе "5 элемент", который таже принадлежит Порошенко.