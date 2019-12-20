В Минске в пятницу продолжились переговоры Украины с Россией по газовым вопросам. Об этом сообщает РИА Новости в своем телеграм-канале.

"Российская делегация в составе главы "Газпрома" Миллера, министра энергетики Новака и вице-премьера Козака ведет в Минске переговоры с Украиной по газу.

Как передает корреспондент РИА Новости, делегация прибыла в Минск около 14 часов дня. Незадолго до этого прилетела украинская во главе с министром энергетики Оржелем", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/rian_ru

Напомним, переговоры по газу с Украиной начались 19 декабря в Берлине и продолжаются в пятницу в Минске.

Ранее "Страна" писала о том, что в новом газовом контракте "долг Януковича" могут обменять на "долг Газпрома".