Начавшиеся вчера в Берлине переговоры Украины и России по газу продолжились сегодня в Минске
В Минске в пятницу продолжились переговоры Украины с Россией по газовым вопросам. Об этом сообщает РИА Новости в своем телеграм-канале.
"Российская делегация в составе главы "Газпрома" Миллера, министра энергетики Новака и вице-премьера Козака ведет в Минске переговоры с Украиной по газу.
Как передает корреспондент РИА Новости, делегация прибыла в Минск около 14 часов дня. Незадолго до этого прилетела украинская во главе с министром энергетики Оржелем", - говорится в сообщении.
Фото: t.me/rian_ru
Напомним, переговоры по газу с Украиной начались 19 декабря в Берлине и продолжаются в пятницу в Минске.
Ранее "Страна" писала о том, что в новом газовом контракте "долг Януковича" могут обменять на "долг Газпрома".
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