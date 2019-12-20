В Украине многие не совсем однозначно восприняли раскрытие убийства Павла Шеремета.

Полиция, напомним, нашла тех, кто непосредственно убивал журналиста. Утверждается, что это волонтеры Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, а также военный медик Яна Дугарь. Краем по делу проходят бойцы "Правого сектора" "Пума" и "Буча".

То есть все так или иначе в понятийном аппарате "патриотической общественности" считаются сугубо положительными персонажами. Что вызвало возмущение в лагере националистов, жаждавших увидеть в деле Шеремета российский след.

А после того, как его не оказалось, "патриотическая" мысль пошла по двум основным путям.

Первый - это недоверие МВД. И сомнение в том, что такие заслуженные волонтеры и ветераны могли совершить заказное убийство.

При этом каких-то вменяемых опровержений причастности Антоненко, Дугарь и Кузьменко не приводилось. Поэтому появилась и вторая точка зрения - о том, что Шеремет был достоин смерти. А значит и арестовоанных "патриотов" нужно немедленно отпускать.

Ее уже начали высказывать радикально настроенные журналисты и активисты.

Подобный подход ранее часто применялся нациоалистами в отношении убитого писателя и журналиста Олеся Бузины. Но Шеремет, в отличие от Бузины, при жизни никогда не считался "пророссийским" человеком. И стал им, получается, только после смерти, когда националисты сочли "неправильной" официальную версию его убийства.

"Страна" разбиралась как и почему так произошло.

Скрыпин: "Шеремет - агент ФСБ"

Телеведущий, бывший руководитель "Громадського ТВ", Роман Скрыпин заявил, что убитый три года назад Павел Шеремет работал на спецслужбы РФ, поскольку был российским журналистом. "Разоблачение" Скрыпин сделал во время интервью телепроекту информагентства Guildhall "Вечерний тепловизор".

По убеждению Скрыпина, до приезда в Украину Шеремет работал на российском ТВ, где все, по мнению Скрыпина, сплошные агенты ФСБ.

"Павел Шеремет перед тем, как оказаться в Украине, работал в структурах российских медиа. В российских медиа нельзя работать, получить разрешение, это всем уже должно быть понятно, после того, как началась война, что в российских медиа работать и не быть агентом, сотрудником спецслужб просто невозможно", - сказал Скрыпин.

Скрыпин перечислил "доказательства" своей версии. Во-первых, в РФ Шеремет работал на "Общественном телевидении", ОРТ, "и он продолжил эту деятельность после Майдана". Во-вторых, в 2013 году Шеремет в интервью "вдохновенно рассказывал о перспективах таможенного союза и ЕврАзЭС".

Затем Скрыпин жестко выссказался относительно руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, гражданским мужем которой был Павел Шеремет.

"Алена Притула вообще очень плохо говорит на украинском. Я уверен, что для нее Украина как страна и перспективный проект жизни не соприкасаются. Поэтому они сошлись... Он ехал на ее машине. Жили они в одной квартире. Дальше вы можете додумать себе все, что угодно", - умозаключил Скрыпин.

Затем он еще раз повторил, что Шеремет сотрудничал со спецслужбами.

"Если Павел работал на российские спецслужбы, ФСБ, в частности, и был с ними связан, то это – агент ФСБ в Украине. Действующий", – сказал журналист.

Корчинский: "Заслуги Шеремета сомнительны"

Националист Дмитрий Корчинский заявил, что сквер в Киеве, который получил имя убитого журналиста Павла Шеремета, нужно переименовать.

По его словам, заслуги Шеремета "перед Киевом, Украиной и зелеными насаждениями сомнительны".

Он предложил назвать сквер именем Евгения Манюрорва, который вчера устроил стрельбу у здания ФСБ в Москве.

"Сквер надо переназвать именем Евгения Манюрова, который отличился вчера у здания ФСБ в москве и был подло убит псами режима", - написал он.

Что означает "десакрализация" Шеремета

Как уже говорилось - "патриотическая общественность", которая раньше скорбела по гибели журналиста и требовала раскрытия дела, теперь недовольна поимкой предполагаемых убийц.

Вплоть до того, что некоторые представители националистического лагеря уже готовы очернить самого Шеремета и по сути заявить, что ничего страшного в его убийстве нет.

Подвижки по делу Шеремета невыгодны радикалам, поскольку бросают тень на всю "патриотическую" рамку, в которой жила Украина за последние годы.

Тем более, что причастность добровольцев к резонансным преступлениям уже стала скорее правилом, чем исключением. Не так давно снайпер "Украинской добровольческой армии" Андрей Лаврега убил 3-летнего ребенка в Киеве. По поводу чего тоже начали раздаваться голоса с критикой не Лавреги, а жертвы покушения - отца погибшего ребенка, бизнесмена Вячеслава Соболева.

Нечто подобное наблюдается сейчас и с Павлом Шереметом. Впрочем, в его деле есть еще один важный момент. Судя по намекам Авакова, в его ведомстве активно разрабатывают след СБУ и заказ на убийство, идущий от прошлой власти.

"Страна" подробно рассказывала об этом в материале След СБУ и Порошенко. Что стало понятно из признаний Авакова по делу Шеремета.

Именно с этим можно связать громкую кампанию по очернению самого Шеремета - как часть истории с обелением его предполагаемых убийц.

Тот же Корчинский и его активисты были плотно связаны с предыдущей властью, отмечаясь на многих акциях, организованных Банковой. Не секрет, что подобные националистические организации при Порошенко курировались СБУ.

Одновременно мы видим ужесточение акций в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета. Сегодня предполагаемую киллершу Кузьменко пришлось буквально отбивать из суда вооруженным нацгвардейцам, чтобы увезти назад в СИЗО.

То есть уровень сопротивления этому расследованию со стороны националистов - запредельный. И он уже выливается в акты насилия. А также призывы перестать считать Шеремета жертвой.