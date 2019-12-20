Глава правительства Алексей Гончарук, министр внутренних дел Аресн Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевич во время совещания в пятницу, 20 декабря, смогли прийти к компромиссу по вопросу растаможки автомобилей с европейскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что Кабинет министров Украины пообещал рассмотреть на первом заседании в новом году - 14 января - два законопроекта: №2342 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведение условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов ЕС" и №2345 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

"После заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной Раде", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что принятие этих двух законопроектов даст возможность владельцам автомобилей на еврономерах законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать их.

"До принятия новых законов полиция штрафовать не будет", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева на этой неделе одновременно начались четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли, проходила акция организации "АвтоЕвроСила" с требованием упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах".

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